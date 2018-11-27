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Хоффенхайм - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    27.11.2018 - 15:03
Хоффенхайм - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Хоффенхайм" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Где и когда начнется поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" на выезде сразится с "Хоффенхаймом" в рамках 5 тура группового турнира Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне немецкого клуба.

27 ноября 22:00
Зинсхайм, "Райн-Некар-Арена"

 

Поединок "Хоффенхайм" - "Шахтер" состоится 27 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

За час до стартового свистка выйдет в эфир программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой ведущий вместе с экспертами поделятся своими прогнозами и расскажут о последних новостях, предшествующих игре.

После же финального свистка присутствующие в студии обсудят перипетии увиденного и услышат комментарии футболистов и тренеров.

Напомним, "Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого.

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