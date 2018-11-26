"Шахтер" вылетел на матч против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого

Фото: "горняки" отправились в Германию (twitter.com/FCShakhtar)

Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов

"Шахтер" отправился в Германию на матч 5 тура групповго этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Об этом сообщается Twitter "горняков".

Летим в Германию на важнейший матч @ChampionsLeague с «Хоффенхаймом».



Пожелайте нам удачи в комментариях! https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/70axf0JqFU — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2018

Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов:

Голкиперы: Пятов, Шевченко

Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Болбат, Сиприано, Нем, Дентиньо, Тайсон, Тотовицкий

Нападающие: Кайоде, Мораес

С командой не полетели Марлос и Ярослав Ракицкий. Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы, а у защитника, который 23 ноября отыграл весь матч против "Львова" (0:0), нововыявленное повреждение.

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" вырвал ничью у "Хоффенхайма" в стартовом матче Лиги чемпионов.