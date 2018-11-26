"Шахтер" вылетел на матч против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого

Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов
"Шахтер" отправился в Германию на матч 5 тура групповго этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Об этом сообщается Twitter "горняков".
Летим в Германию на важнейший матч @ChampionsLeague с «Хоффенхаймом».— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2018
Пожелайте нам удачи в комментариях! https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/70axf0JqFU
Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов:
Голкиперы: Пятов, Шевченко
Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Болбат, Сиприано, Нем, Дентиньо, Тайсон, Тотовицкий
Нападающие: Кайоде, Мораес
С командой не полетели Марлос и Ярослав Ракицкий. Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы, а у защитника, который 23 ноября отыграл весь матч против "Львова" (0:0), нововыявленное повреждение.
Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, "Шахтер" вырвал ничью у "Хоффенхайма" в стартовом матче Лиги чемпионов.