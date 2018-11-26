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"Шахтер" вылетел на матч против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого

Новости » Спорт    26.11.2018 - 11:12
"Шахтер" вылетел на матч против "Хоффенхайма" без Марлоса и Ракицкого
Фото: "горняки" отправились в Германию (twitter.com/FCShakhtar)

Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов

"Шахтер" отправился в Германию на матч 5 тура групповго этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Об этом сообщается Twitter "горняков".

Паулу Фонсека взял с собой 20 футболистов:

Голкиперы: Пятов, Шевченко

Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Алан Патрик,  Коваленко, Болбат, Сиприано, Нем, Дентиньо, Тайсон, Тотовицкий

Нападающие: Кайоде, Мораес

С командой не полетели Марлос и Ярослав Ракицкий. Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы, а у защитника, который 23 ноября отыграл весь матч против "Львова" (0:0), нововыявленное повреждение.

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" вырвал ничью у "Хоффенхайма" в стартовом матче Лиги чемпионов.

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