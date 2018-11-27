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Гоффенхайм - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт    27.11.2018 - 15:03
Гоффенхайм - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Гоффенхайм" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Де і коли почнеться поєдинок 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" на виїзді битиметься з "Гоффенхаймом" в рамках 5 туру групового турніру Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці німецького клубу.

27 листопада 22:00
Зінсгайм, "Райн-Некари-Арена"

 

Поєдинок "Гоффенхайм" - "Шахтар" відбудеться 27 листопада і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

За годину до стартового свистка вийде в ефір програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій ведучий разом з експертами поділяться своїми прогнозами і розкажуть про останні новини, що передують грі.

Після ж фінального свистка присутні в студії обговорять перипетії побаченого і почують коментарі футболістів та тренерів.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграє проти "Гоффенхайма" без Марлоса і Ракицького.

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