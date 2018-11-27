Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция

Хоффенхайм - Шахтер (twitter.com/FCShakhtar)

РБК-Украина проведет трансляцию игры 5 тура группового этапа Лиги чемпионов

Хоффенхайм - Шахтер. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на Футбол 1. Донецкий "Шахтер" на выезде в Германии сыграет с "Хоффенхаймом" в рамках 5 тура группового турнира Лиги чемпионов. В предыдущем туре "горняки" пропустили шесть мячей от "Манчестер Сити". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне хозяев поля.

27 ноября 22:00

Зинсхайм, "Райн-Некар-Арена"

"Шахтер" и "Хоффенхайм" пока не одержали ни одной победы в группе F, но обе команды еще сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В предстоящем поединке подопечным Паулу Фонсеки необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Параллельно во Франции состоится встреча "Лион" - "Манчестер Сити", и ее результат также очень важен в борьбе за распределение мест.

Если "Хоффенхайм" победит, то сохранит шансы на 1/8 финала вне зависимости от результата другого поединка группы. "Шахтер" не сможет выйти в плей-офф, если выиграет "Лион", или если оба матча группы завершатся вничью. В случае поражения "горняки" уже не поднимутся с последнего места в группе F.

Соперники встречались в стартовом туре, дело закончилось ничьей - 2:2. "Шахтер" после этого сумел заработать лишь очко, а потому занимает последнее место в группе. В активе "Хоффенхайма" три балла. Лидирует с девятью очками "Манчестер Сити", вторым с шестью очками идет "Лион".