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"Хоффенхайм" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи

Фото: "Біло-сині" прагнуть набрати перші очки в другому за рангом єврокубку (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" гостюватиме в німецького "Хоффенхайма" в рамках 2-го туру Ліги Європи 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" відбудеться в Зінсгаймі 3 жовтня. Поєдинок прийме "Рейн-Некар Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила "селян" фаворитом протистояння. На перемогу "Хоффенхайма" можна поставити з коефіцієнтом 2,15. Натомість імовірний успіх команди Олександра Шовковського оцінили балом 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,60.

Нульова нічия збільшить потенційний виграш у 13 разів. Любителі відкритого футболу розглянуть варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів із перспективним коефіцієнтом 8,25.

Схожі цифри підготували й українські фахівці Favbet. На підсумкову перемогу "Хоффенхайма" заклали кеф 2,21. Поставити на перемогу "Динамо" можна з балом 3,20. У нічию ж тут вірять ще менш, запропонувавши коефіцієнт 3,80.

Натхненні голом Володимира Бражка з центра поля в чемпіонаті України можуть зробити ставку на ще один забитий м'яч хавбека зі солідним кефом 5,00. Шанувальники ж футболу з бійцівськими якостями вивчать ідею поставити на вилучення в складах обох колективів із балом 15,00.

До слова, раніше анонсували поєдинок "Хоффенхайма" та "Динамо" в Лізі Європи.

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