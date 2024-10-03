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"Хоффенхайм" – "Динамо": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: "Бело-синие" стремятся набрать первые очки во втором по рангу еврокубке (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" будет гостить у немецкого "Хоффенхайма" в рамках 2-го тура Лиги Европы 2024/25.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" состоится в Зинсхайме 3 октября. Поединок примет "Рейн-Некар Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила "крестьян" фаворитом противостояния. На победу "Хоффенхайма" можно поставить с коэффициентом 2,15. Вероятный же успех команды Александра Шовковского оценили баллом 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,60.

Нулевая ничья увеличит потенциальный выигрыш в 13 раз. Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с перспективным коэффициентом 8,25.

Похожие цифры подготовили и украинские специалисты Favbet. На итоговую победу "Хоффенхайма" заложили кэф 2,21. Поставить на победу "Динамо" можно с баллом 3,20. В ничью же здесь верят еще меньше, предложив коэффициент 3,80.

Вдохновленные голом Владимира Бражко из центра поля в чемпионате Украины могут сделать ставку на еще один забитый мяч хавбека с солидным кэфом 5,00. Почитатели футбола с бойцовскими качествами изучат идею поставить на удаления в составах обоих коллективов с баллом 15,00.

К слову, ранее анонсировали поединок "Хоффенхайма" и "Динамо" в Лиге Европы.

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