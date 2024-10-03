"Хоффенхайм" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

"Хоффенхайм" – "Динамо"

3 жовтня, 19:45, Зінсгайм, "Рейн-Некар Арена", трансляція на MEGOGO

Столичний гранд продовжив мандрами Німеччиною. Після номінально домашнього матчу проти римського "Лаціо" (0:3) в Гамбурзі підопічні Олександра Шовковського вирушили в Баден-Вюртемберг. Тут "біло-сині" в послабленому складі спробують набрати перші очки в турнірі.

"Динамо" перед протистоянням із "Хоффенхаймом" зіткнулося з кадровими проблемами. Компанію травмованому центрбеку Себальйосу в лазареті склали досвідчені Ярмоленко та Буяльський. Натомість літній новачок Брагару пропустить поєдинок через дискваліфікацію.

Найімовірніше, праворуч в атаці вийде Волошин, який тільки-но відновився після ушкодження. Натомість Піхальонок на цьому відрізку сезону й так відвоював місце Буяльського в основі, тож за центральну вісь "Динамо" спокійніше. Однак, фіаско з "Лаціо" оголило низку проблем киян, надто в побудові атак. Утім, теперішній "Хоффенхайм", вочевидь, слабший за римських "орлів".

Команда Пеллегріно Матараццо вкрай важко входить в сезон. "Селяни" наразі йдуть в зоні вильоту та не змогли перемогти данський "Мідтьюлланн" на старті Ліги Європи (1:1). Показовим став недільний матч проти бременського "Вердера", коли "Хоффенхайм" забив тричі до 12-ї хвилини, але потім залишився в меншості та пропустив чотири.

Дискваліфіковані: Брагару ("Динамо")

Травмовані: Бекер – Себальйос, Шепелєв, Ярмоленко, Буяльський

Під питанням: Крамаріч – Пономаренко

Орієнтовні склади на матч "Хоффенхайм" – "Динамо"

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума, Грілліч, Нсокі – Жандре, Тохумджу, Бішоф, Бюльтер – Бруун Ларсен, Беріша, Гложек

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Ігрова форма "Хоффенхайма" дозволить "Динамо" позмагатися за позитивний результат. Чимало залежатиме від першого забитого м'яча. Якщо поведе віце-чемпіон України, то команда Шовковського всерйоз претендуватиме на перемогу. Натомість пропущений м'яч не стане вироком для "біло-синіх", адже оборона німецьких "селян" далека від ідеального рівня гри.