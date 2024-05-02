Ходжес закликав Україну ігнорувати вимоги США не атакувати російські НПЗ

"Україна має атакувати будь-яку ціль, яку вона хоче атакувати як частину захисту свого народу та своєї території", - сказав він.

Ходжес висловив упевненість, що Україна продовжить робити все, що вона воліє для своєї оборони та захисту свого населення.

Генерал повідомив, що був збентежений, коли побачив, що радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван та інші представники уряду США сказали чи припустили, що Україна не має атакувати цю інфраструктуру.

"Я закликав би український уряд не враховувати це, і здається, що в останні кілька тижнів це дійсно зникло, тому що це була погано продумана політика. І я не чую, щоб про це далі говорили", - констатував Ходжес.

Реакція Вашингтона на удари по НПЗ

У 2024 році Україна завдала кількох успішних ударів по російським НПЗ з метою знизити військовий потенціал Москви.

У березні Financial Times повідомила, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Обґрунтуванням стало зростання цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

У квітні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, і порадив Києву бити з інших цілей.