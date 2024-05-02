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Ходжес призвал Украину игнорировать требования США не атаковать российские НПЗ

Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина должна игнорировать призывы из Вашингтона прекратить удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев вправе защищать себя и должна делать все, что необходимо.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Украина должна атаковать любую цель, которую она хочет атаковать как часть защиты своего народа и своей территории", - сказал он.

Ходжес выразил уверенность, что Украина продолжит делать все, что она предпочитает для своей обороны и защиты своего населения.

Генерал сообщил, что был смущен, когда увидел, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и другие представители правительства США сказали или предположили, что Украина не должна атаковать эту инфраструктуру.

"Я бы призывал украинское правительство не учитывать это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили", - констатировал Ходжес.

Реакция Вашингтона на удары по НПЗ

В 2024 году Украина нанесла несколько успешных ударов по российским НПЗ с целью снизить военный потенциал Москвы.

В марте Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Обоснованием стал рост цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки могут повлиять на глобальные энергетические рынки, и  посоветовал Киеву бить по другим целям.

 

Однако в Офисе президента Украины заявили, что Украина продолжит уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы.

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НПЗСоединенные Штаты Америки