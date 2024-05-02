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Ходжес закликав Україну ігнорувати вимоги США не атакувати російські НПЗ

Україна, Четвер 02 травня 2024 11:19
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Ходжес закликав Україну ігнорувати вимоги США не атакувати російські НПЗ Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україна має ігнорувати заклики з Вашингтона припинити удари дронами по російських нафтопереробних заводах. Київ має право захищати себе і має робити все, що необхідно.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес.

"Україна має атакувати будь-яку ціль, яку вона хоче атакувати як частину захисту свого народу та своєї території", - сказав він.

Ходжес висловив упевненість, що Україна продовжить робити все, що вона воліє для своєї оборони та захисту свого населення.

Генерал повідомив, що був збентежений, коли побачив, що радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван та інші представники уряду США сказали чи припустили, що Україна не має атакувати цю інфраструктуру.

"Я закликав би український уряд не враховувати це, і здається, що в останні кілька тижнів це дійсно зникло, тому що це була погано продумана політика. І я не чую, щоб про це далі говорили", - констатував Ходжес.

Реакція Вашингтона на удари по НПЗ

У 2024 році Україна завдала кількох успішних ударів по російським НПЗ з метою знизити військовий потенціал Москви.

У березні Financial Times повідомила, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Обґрунтуванням стало зростання цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

У квітні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, і порадив Києву бити з інших цілей.

Однак в Офісі президента України заявили, що Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи .

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