Украина должна игнорировать призывы из Вашингтона прекратить удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев вправе защищать себя и должна делать все, что необходимо.

"Украина должна атаковать любую цель, которую она хочет атаковать как часть защиты своего народа и своей территории", - сказал он.

Ходжес выразил уверенность, что Украина продолжит делать все, что она предпочитает для своей обороны и защиты своего населения.

Генерал сообщил, что был смущен, когда увидел, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и другие представители правительства США сказали или предположили, что Украина не должна атаковать эту инфраструктуру.

"Я бы призывал украинское правительство не учитывать это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили", - констатировал Ходжес.

Реакция Вашингтона на удары по НПЗ

В 2024 году Украина нанесла несколько успешных ударов по российским НПЗ с целью снизить военный потенциал Москвы.

В марте Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Обоснованием стал рост цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки могут повлиять на глобальные энергетические рынки, и посоветовал Киеву бить по другим целям.