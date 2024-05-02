Ходжес оцінив шанси України провести контрнаступ цього року

Ходжес зауважив, що цьогорічне завдання для генерала Сирського і Збройних сил України - стабілізувати фронт, переконатися, що не буде великого прориву, але й також виграти час для зростання можливостей Збройних сил України, поліпшення захисту українських міст і інфраструктури, підняття української оборонної промисловості до рівня, який дозволить виробляти те, що потрібно.

Він зазначив, що також необхідно виграти час для того, щоб Захід знайшов більше боєприпасів, використав потенціал їхньої оборонної промисловості, щоб забезпечити те, що потрібно для допомоги Україні.

Американський генерал висловив сподівання та очікування, що Україна продовжить полювати за російською нафтовою, газовою інфраструктурою і за цілями в Криму та інших окупованих Росією частинах України.

"Тож перехоплення ініціативи в цьому плані - так. Але я не передбачаю, що в даний момент Україна готова до масштабного контрнаступу", - сказав Ходжес.

Водночас він наголосив, що пори це історія сповнена прикладів, коли одній стороні вдалося почати успішний контрнаступ, коли інша сторона цього не очікувала.

"Я дуже довіряю українському Генштабу і українським солдатам, але ні США, ні хтось інший не повинен штовхати Україну робити щось, поки Україна не вирішить, що вона готова це зробити", - сказав американський генерал.