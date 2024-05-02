Ходжес: десятки тисяч українців призовного віку в Європі, а мають бути у ЗСУ

"Десятки тисяч чоловіків і жінок військового віку перебувають у Німеччині, Польщі та Румунії, а вони мають бути у збройних силах. Це завдання уряду переконатися, що люди заохочуються приєднатися, служити, захищати свою країну. І які закони потрібно змінити для виживання України", - заявив він.

Ходжес переконаний, що уряд України має краще працювати.

"Щоб люди були впевнені, що якщо їхній син чи донька, чи брат, чи батько йде в армію, що він чи вона буде добре навчена, належно оснащена і під хорошим керівництвом, що їх не кинуть у м'ясорубку, а натомість вони матимуть кращі шанси на успіх і виживання", - заявив він.

Генерал наголосив, що люди мають бути впевненими, що якщо щось із ними трапиться, то влада подбає про сім'ю.

"Це ті речі, які має робити уряд. Інакше можна уявити, що деякі країни стануть казати: навіщо нам надавати сотні мільйонів євро підтримки Україні, коли велика кількість українців не готові залишатися і боротися самі? Отже, це, я думаю, загрожує такій довгостроковій підтримці", - додав він.