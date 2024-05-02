Ходжес: десятки тысяч украинцев призывного возраста в Европе, а должны быть в ВСУ

"Десятки тысяч мужчин и женщин военного возраста находятся в Германии, Польше и Румынии, а они должны быть в вооруженных силах. Это задача правительства убедиться, что люди поощряются присоединиться, служить, защищать свою страну. И какие законы нужно изменить для выживания Украины", - заявил он.

Ходжес убежден, что правительство Украины должно лучше работать.

"Чтобы люди были уверены, что если их сын или дочь, или брат, или отец уходит в армию, что он или она будет хорошо обучена, должным образом оснащена и под хорошим руководством, что их не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на успех и выживание", - заявил он.

Генерал подчеркнул, что люди должны быть уверены, что если что-то с ними случится, то власти позаботятся о семье.

"Это те вещи, которые должно делать правительство. Иначе можно представить, что некоторые страны станут говорить: зачем нам предоставлять сотни миллионов евро поддержки Украине, когда большое количество украинцев не готовы оставаться и бороться сами? Итак, это, я думаю, угрожает такой долгосрочной поддержке", - добавил он.