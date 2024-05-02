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Ходжес: десятки тысяч украинцев призывного возраста в Европе, а должны быть в ВСУ

Фото: бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Десятки тысяч призывного возраста находятся в странах Европейского союза, а они должны быть в Вооруженных силах Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Десятки тысяч мужчин и женщин военного возраста находятся в Германии, Польше и Румынии, а они должны быть в вооруженных силах. Это задача правительства убедиться, что люди поощряются присоединиться, служить, защищать свою страну. И какие законы нужно изменить для выживания Украины", - заявил он. 

Ходжес убежден, что правительство Украины должно лучше работать. 

 "Чтобы люди были уверены, что если их сын или дочь, или брат, или отец уходит в армию, что он или она будет хорошо обучена, должным образом оснащена и под хорошим руководством, что их не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на успех и выживание", - заявил он. 

Генерал подчеркнул, что люди должны быть уверены, что если что-то с ними случится, то власти позаботятся о семье.

"Это те вещи, которые должно делать правительство. Иначе можно представить, что некоторые страны станут говорить: зачем нам предоставлять сотни миллионов евро поддержки Украине, когда большое количество украинцев не готовы оставаться и бороться сами? Итак, это, я думаю, угрожает такой долгосрочной поддержке", - добавил он. 

 

Предыстория

В Украине введен запрет на выдачу паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей, начиная с 23 апреля также ограничено предоставление консульских услуг за пределами страны.

Эти меры связаны с предстоящим вступлением в силу нового закона о мобилизации. По данным правительства, консульские услуги будут возобновлены 18 мая в соответствии с новыми положениями закона.

Польша рассмотрела возможность оказания помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Тем не менее, Министерство внутренних дел Польши заявило о предоставлении временной защиты украинским беженцам, не имеющим паспортов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил ожидание инициативы от Украины по этому вопросу. В то же время посол Украины Василий Зварич подтвердил, что официального запроса к Польше о возвращении украинских мужчин призывного возраста пока не было отправлено.

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