Ходжес дав прогноз, коли Україна поверне Крим

Україна звільнить окупований Росією з 2014 року Крим уже до кінця серпня 2023 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде й решта", - запевнив він.

На думку Ходжеса, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим.

"Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня", - повторив він.