Ходжес дав прогноз, коли Україна поверне Крим

Україна звільнить окупований Росією з 2014 року Крим уже до кінця серпня 2023 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.
"Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде й решта", - запевнив він.
На думку Ходжеса, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим.
"Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня", - повторив він.
Нагадаємо, в плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Можливо, це відбудеться вже у 2023 році.
При цьому, на думку глави розвідки України Кирила Буданова, Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії.
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