Ходжес дал прогноз, когда Украина вернет Крым

Украина освободит оккупированный Россией с 2014 года Крым уже к концу августа 2023 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное", - заверил он.

По мнению Ходжеса, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым.

"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа", - повторил он.