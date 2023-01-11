RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ходжес дал прогноз, когда Украина вернет Крым

Фото: генерал Бен Ходжес рассказал, когда Украина освободит оккупированный Крым (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Украина освободит оккупированный Россией с 2014 года Крым уже к концу августа 2023 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное", - заверил он.

По мнению Ходжеса, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым.

"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа", - повторил он.

Напомним, в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в 2023 году.

При этом по мнению главы разведки Украины Кирилла Буданова, Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бен ХоджесКрим