Ходжес дал прогноз, когда Украина вернет Крым

Украина освободит оккупированный Россией с 2014 года Крым уже к концу августа 2023 года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.
"Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное", - заверил он.
По мнению Ходжеса, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым.
"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа", - повторил он.
Напомним, в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в 2023 году.
При этом по мнению главы разведки Украины Кирилла Буданова, Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.
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