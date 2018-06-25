На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 9 поранено, - ООС

Минулої доби, 24 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник частково зменшив свою активність на Луганському та Донецькому напрямках, разом з тим напруженою залишається обстановка на підступах до Маріуполя, де зафіксовано збільшення інтенсивності використання ворогом артилерії великого калібру. Загалом, минулої доби російські окупаційні війська порушували режим припинення вогню 22 рази, з них 10 разів застосовували важке озброєння. На Луганському напрямку бойові дії точилися в районі населеного пункту Кримське. Ворог вкотре застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм та 82-мм міномети. Традиційно нехтуючи нормами людської моралі вогневі позиції окупантів розташовувались посеред житлових кварталів населеного пункту Сокільники. Вогонь у відповідь Об’єднаними силами на цьому напрямку не відкривався. Біля Луганського та Новозванівки обстріли тривали з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Найбільша щільність вогню противника була відмічена в районі Луганського. З настанням темряви ворог застосовував прицільний вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашим позиціям. Вогневі позиції ворога розташовувалися в районі населеного пункту Лозове. Для придушення вогню Об’єднаними силами відкривався вогонь черговими вогневими засобами. Станом на 21 годину вогнева активність противника на підступах до Світлодарська була подавлена. Нажаль двоє наших захисників було поранено, один з яких невдовзі від отриманих поранень в лікувальному закладі помер. Об’єднані сили продовжують вживати заходів щодо укріплення оборони на цьому напрямку. На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки та Кам’янки, а в районі Авдіївки ворог обстріляв наші позиції із 82-мм мінометів. З настанням темряви відмічено активність противника на підступах до Мар’їнки. Де під прикриттям вогню з станкових протитанкових гранатометів противник намагався витіснити наших захисників із займаних позицій на східних околицях. Підрозділи бойової охорони вчасно виявили противника та зосередженим вогнем не допустили його просування. В ході бою двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали легкі поранення. Застосування 82-мм мінометів противником відмічено також в районі населеного пункту Богданівка, що на Волноваському напрямку. Чітко дотримуючись Мінських домовленостей підрозділи Об'єднаних сил вчасно виявили вогневі засоби противника й забезпечили безпеку особового складу на позиціях, а провокація противника залишилася поза увагою. Не спадає напруженість на Маріупольському напрямку, де противник застосовує переважно зброю заборонену Мінськими домовленостями. Так, у районі Водяного російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії, 120-мм та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Загалом противник випустив у бік наших позицій понад 125 снарядів. Окрім 122-мм артилерійських систем по позиціях навколо Лебединського противник вів вогонь з танків. Всього зафіксовано понад 40 розривів танкових снарядів. Усі факти порушень Мінських домовленостей зафіксовані, задокументовані та передані міжнародним організаціям, в тому числі й правозахисним, які здійснюють збір доказів до Гаагського трибуналу. Невдовзі будуть встановлені й особи, які продовжують вбивати та калічити наших солдат. Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Гнутове та Широкине. Одного нашого захисника на позиції поблизу Водяного було поранено. Морські піхотинці надійно утримують займані рубежі та позиції. Ситуація цілком контрольована Об’єднаними силами. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. За уточненими даними розвідки трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, дев’ять дістали поранень. Ворог й надалі продовжує намагання вести повітряну розвідку наших позицій. Упродовж минулої доби засобами ППО виявлено два випадки прольоту БПЛА російського виробництва уздовж лінії зіткнення. Для заборони прольоту БПЛА застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. Вогневі засоби протиповітряної оборони та засоби розвідки виконували завдання в штатному режимі. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Співробітниками Державної фіскальної служби, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби зі складу Об’єднаних сил на КПВВ «Новотроїцьке» здійснено огляд автомобіля, водій якого пред’явив документи з ознаками підробки. Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн.гривень. Товарно-матеріальні цінності вилучено до прийняття законного рішення. Протягом минулого тижня військовослужбовці Національної гвардії України у районі проведення операції Об’єднаних сил перевірили 44 601 автомобіль та 68 521 громадянина. У результаті проявленої пильності упродовж минулого тижня гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали 11 громадян за підозрою в порушенні українського законодавства. Серед них 8 осіб за підозрою у зв’язках із незаконними збройними формуваннями російських окупаційних військ та ще трьох чоловік за підозрою в правопорушеннях за іншими кримінальними статтями. Вчора на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та близько 2,5 тисяч транспортних засобів. 26 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Також минулої доби військовослужбовці Об’єднаних сил доставили благодійну допомогу від громадських організацій - медикаменти, одяг, іграшки, книжки у населенні пункти Троїцьке, Водяне, Ольгінка. Крім того українські військові забезпечили безпеку працівникам обласного обленерго під час ремонтних робіт у районі населених пунктів Травневе, Гладосове. Також упродовж третьої доби Об'єднані сили забезпечують безпеку проведення відновлювальних робіт підприємства «Луганськвода». При цьому роботи на тимчасово окупованій території внаслідок втручання окупантів так і не розпочались. В плановому порядку продовжуються роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.