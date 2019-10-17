У ході протестів в Каталонії затримано 20 осіб

Фото: протести в Барселоні (twitter.com/naciodigital)

У ході акцій протесту постраждали 53 людини

Не менш 20 затримань здійснили в ході акцій протесту у ряді міст країни співробітники поліцейської служби Каталонії в середу ввечері і в ніч на четвер. Про це повідомляє El Pais.

Крім того, у ході акцій протесту постраждали 53 людини.

"Не менше двох десятків осіб затримано на всій території (Каталонії) протягом сьогоднішнього дня у зв'язку з їх ймовірною причетністю до насильницьких дій під час маніфестацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.