В ходе протестов в Гонконге задержали более сотни человек

Полиция заявила, что в ходе протестов в Гонконге были задержаны 148 человек. Об этом сообщает Сhannel News Asia.

Как сообщается, среди задержаных 95 мужчин и 53 женщины. Кроме этого, между протестующими и полицейскими произошли стычки. Около 800 снарядов со слезоточивым газом были выпущены в ходе протестов.

Как отмечается, забастовки также повлияли на работу метро Гонконга. В городе нарушено движение автомобилей: часть туннелей и дорожных полос заблокирована.

Ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене более 200 рейсов.

Напомним, митинги начались началось в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая.