Правительство Гонконга предупредило о "чрезвычайно крайним мерам" из-за протестов

Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Полиция снова применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов

Правительство Гонконга заявило, что насилие и незаконные протесты подталкивают город к "чрезвычайно опасным крайностям". Так, полиция вновь применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что газ был применен в отношении сотен демонстрантов на антиправительственных акциях в воскресенье, 4 августа. Демонстранты тем временем заявили, что общая забастовка, направленная на блокирование города, запланирована также на понедельник, 5 августа. Местные СМИ уже сообщили, что множество рейсов отменено. Позже стало известно, что это происходит из-за запланированной забастовки сотрудников аэропорта.

Некоторые из демонстрантов открыто призывали жителей Гонконга не выходить на работу. Также поздно вечером в воскресенье сотни демонстрантов в масках перекрыли основные дороги, выкрасили светофоры и не позволили транспорту проникнуть в туннель через гавань, соединяющий остров Гонконг и полуостров Коулун. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих.

"Такие действия уже вышли далеко за пределы мирных и рациональных протестов и могут нанести ущерб гонконгскому обществу и экономическим средствам к существованию... События дня еще раз показали, что насилие и незаконные протесты распространяются и подталкивают Гонконг к чрезвычайно опасным крайностям", - говорится в заявлении правительства.

Позже информационное агентство Китая "Синьхуа" заявило: "Центральное правительство не будет сидеть сложа руки и позволять этой ситуации продолжаться. Мы твердо верим, что Гонконг сможет преодолеть трудности и вызовы, которые предстоит решить".

Напомним, сотни гонконгских демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время раннего утреннего часа пик во вторник, 30 июля, что вызвало хаос в графике движения пригородных поездов.

Отметим, митинги начались началось в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая.