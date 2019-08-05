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В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили сотни рейсов

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 09:27
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили сотни рейсов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В настоящий момент используется только одна взлетно-посадочная полоса вместо двух

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене более 200 рейсов. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

В настоящий момент используется только одна взлетно-посадочная полоса вместо двух. Нарушена работа стоек регистрации, также есть проблемы с движением аэроэкспресса.

Администрация аэропорта рекомендовала пассажирам проверять последнюю информацию о рейсах у своих авиаперевозчиков, прежде чем отправляться в место вылета.

Как отмечается, забастовки также повлияли на работу метро Гонконга. В городе нарушено движение автомобилей: часть туннелей и дорожных полос заблокирована.

Напомним, митинги начались началось в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине.  Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. 

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