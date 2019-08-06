ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ходе протестов в Гонконге задержали более сотни человек

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 12:46
В ходе протестов в Гонконге задержали более сотни человек
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Между протестующими и полицейскими произошли стычки

Полиция заявила, что в ходе протестов в Гонконге были задержаны 148 человек. Об этом сообщает Сhannel News Asia.

Как сообщается, среди задержаных 95 мужчин и 53 женщины. Кроме этого, между протестующими и полицейскими произошли стычки. Около 800 снарядов со слезоточивым газом были выпущены в ходе протестов.

Как отмечается, забастовки также повлияли на работу метро Гонконга. В городе нарушено движение автомобилей: часть туннелей и дорожных полос заблокирована.

Ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене более 200 рейсов. 

Напомним, митинги начались началось в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине.  Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. 

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили сотни рейсов Правительство Гонконга предупредило о "чрезвычайно крайним мерам" из-за протестов
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь