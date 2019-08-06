У ході протестів в Гонконзі затримали більше сотні людей

Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички

Поліція заявила, що в ході протестів в Гонконзі були затримані 148 осіб. Про це повідомляє Сhannel News Asia.

Як повідомляється, серед затриманих 95 чоловіків та 53 жінки. Крім цього, між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички. Близько 800 снарядів зі сльозогінним газом були випущені в ході протестів.

Як наголошується, страйки також вплинули на роботу метро Гонконгу. У місті порушено рух автомобілів: частина тунелів і дорожніх смуг заблокована.

Раніше РБК-Україна писало, що в аеропорту Гонконгу третина авіадиспетчерів приєдналася до протестуючих проти зміни закону про екстрадицію, що призвело до скасування понад 200 рейсів.

Нагадаємо, мітинги почалися почалися в Гонконзі три місяці тому як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду. Пізніше рух перетворився в більш широку акцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайскої політики адміністрації Гонконгу, яка є автономією Китаю.