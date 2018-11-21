В ходе протестов во Франции погиб мотоциклист

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Мотоциклист погиб в результате аварии

В ходе протестов во Франции вследствие аварии погиб мотоциклист. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Так, инцидент произошел поблизости от города Порт-ле-Валанс (департамент Дром, юго-восток страны). Водитель самосвала, который стоял в образовавшемся из-за перекрытия манифестантами дороги заторе, попытался развернуться через разделительную сплошную линию.

Этого не заметил мотоциклист, на значительной скорости проезжавший между рядами стоявших автомобилей. Удар при столкновении, по данным региональной радиостанции France Bleu, "был большой силы".

Сообщается, что пострадавший мужчина был в крайне тяжелом состоянии доставлен в госпиталь ближайшего большого города - Валанс. По факту произошедшего и гибели человека начато расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек.

Среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов 92 является сотрудниками правоохранительных органов.