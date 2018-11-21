У ході протестів у Франції загинув мотоцикліст

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Мотоцикліст загинув в результаті аварії

У ході протестів у Франції внаслідок аварії загинув мотоцикліст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Так, інцидент стався неподалік від міста Порт-ле-Валанс (департамент Дром, південно-схід країни). Водій самоскида, який стояв у заторі, спробував розвернутися через розділову суцільну лінію.

Цього не помітив мотоцикліст, який на значній швидкості проїжджав між рядами автомобілів. Удар при зіткненні, за даними регіональної радіостанції France Bleu, "був великої сили".

Повідомляється, що постраждалий чоловік був у вкрай важкому стані доставлений в госпіталь найближчого великого міста - Валанс. За фактом події і загибелі людини розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб.

Серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Серед тих, хто отримав травми в ході протестів, 92 є співробітниками правоохоронних органів.