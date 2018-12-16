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В ходе протестов в Брюсселе задержали почти 70 активистов

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 21:52
В ходе протестов в Брюсселе задержали почти 70 активистов
Фото: протесты в Брюсселе (twitter.com/fred_delepierre)

Демонстранты протестовали против миграционного пакта ООН

В ходе столкновений между правоохранителями и активистами, которые протестовали против миграционного пакта ООН, под стенами здания Еврокомиссии в Брюсселе задержали 69 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам мэра города Филиппа Клоуза, сотрудники полиции задержали 69 активистов за повреждение полицейского имущества. Столкновения произошли после того, как демонстранты начали бросать в правоохранителей камни. В ответ полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, Колуз отметил, что сейчас ситуация в Брюсселе является стабильной.

В полиции сообщили, что всего в акции протеста приняли участие почти 5,5 тыс. активистов.

Напомним, ранее сообщалось, что во время акции протеста против миграционного пакта ООН возле здания Еврокомиссии в Брюсселе произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В ходе столкновений правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Ранее РБК-Украина писало, что более 150 стран уже поддержали миграционный пакт ООН. Отметим, Австрия, Польша, Словакия, Чехия, Болгария и Италия отказались присоединиться к соглашению.

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