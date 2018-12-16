В ході протестів у Брюсселі затримали майже 70 активістів

Фото: протести у Брюсселі (twitter.com/fred_delepierre)

Демонстранти протестували проти міграційного пакту ООН

В ході сутичок між правоохоронцями та активістами, які протестували проти міграційного пакту ООН, під стінами будівлі Єврокомісії у Брюсселі затримали 69 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами мера міста Філіпа Клоуза, працівники поліції затримали 69 активістів за пошкодження поліцейського майна. Сутички сталися після того, як демонстранти почали кидати у правоохоронців каміння. У відповідь поліцейські використали сльозогінний газ та водомети.

Крім того, Колуз зазначив, що наразі ситуація у Брюсселі є стабільною.

В поліції повідомили, що загалом в акції протесту взяли участь майже 5,5 тис. активістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час акції протесту проти міграційного пакту ООН біля будівлі Єврокомісії у Брюсселі сталися сутички між поліцією та демонстрантами. В ході сутичок правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 150 країн вже підтримали міграційний пакт ООН. Зазначимо, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія та Італія відмовилися приєднатися до угоди.