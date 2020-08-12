В ходе протестов в Беларуси задержали трех граждан Польши

В ходе протестов в Беларуси против действующей власти задержали как минимум трех граждан Польши. Польский посол уже посетил Министерство иностранных дел Беларуси.

Об этом сообщает RMF24.

Как известно, задержаны польские студенты. Представитель консульского отдела посольства Польши в Минске сообщил, что дипломатам известно местонахождение двух арестованных поляков. Пока представители консульства не имели возможности встретиться с задержанными.

Напомним, в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. После двух волн протестов были задержаны около 5 тысяч человек.

В связи с событиями в Беларуси главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава.