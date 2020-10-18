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На протестах в Беларуси сегодня задержали более 70 человек

Беларусь, Воскресенье 18 октября 2020 18:36
На протестах в Беларуси сегодня задержали более 70 человек
Фото: протесты в Минске (nn.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси на сегодняшних протестах против режима Александра Лукашенко задержали десятки людей. По подсчетам правозащитников, задержаны по меньшей мере 72 человека.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Задержания происходили в Витебске, Бресте, Дзержинске, Светлогорске, но больше всего задержанных в Минске.

Кроме того, известно о задержании журналиста телеканала "Белсат" Алеся Любянчука. По данным телеканала, он находится в одном из территориальных управлений милиции Минска.

На журналиста составили протокол по факту невыполнения требований сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, сегодня в Беларуси возобновились акции протеста. В Минске митингующие прошли маршем по улицам города. Утром в белорусскую столицу стянули спецтехнику и силовиков.

Во время протестов в Минске наблюдались перебои в работе интернета. Белорусские операторы объясняли, почему ограничили доступ к сети.

Кроме того, силовики в Минске применили спецсредства для разгона протестующих. Также милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.

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