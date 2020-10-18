Протесты в Беларуси: известно о задержании около 200 человек

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Количество задержанных во время сегодняшних акций протеста против режима Александра Лукашенко в Белоруссии возросло до 194 человек. Некоторых из них держат в отделениях милиции, некоторых - отвезли в изоляторы.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, некоторых из задержанных уже увезли в следственные изоляторы в Жодино и на Окрестина. Там они, очевидно, будут ждать судебных заседаний.

Среди задержанных по меньшей мере пятеро журналистов. Также известно, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Больше всего задержанных в Минске, но задерживали протестующих и в других городах страны, в частности, в Жодино, Светлогорске, Бресте, Гомеле и Сморгони.

Напомним, изначально было известно о задержании около 70 человек, среди них был журналист телеканала "Белсат".

Как писало РБК-Украина, в Минске силовики разгоняли протестующих при помощи спецсредств, в частности, милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.

Добавим, на вчерашних акциях протеста в Беларуси силовики задержали около 60 человек.