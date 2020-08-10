В ходе протестов в Беларуси задержали 213 человек, - правозащитники

По состоянию на сегодня, 10 августа, во время протестов, вспыхнувших в день выборов президента Беларуси, были задержаны 213 человек. Больше всего из них были задержаны в Минске - 110 человек.

Об этом сообщили в правозащитной организации "Весна".

Как сообщается, в столице более 40 человек были задержаны на избирательных участках или вблизи них. Еще 70 задержали во время протестных акций. Более 15 наблюдателей, а также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.

Напомним, Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела в связи с массовыми протестами в стране, которые вспыхнули после выборов.

Также ранее сообщалось, что массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах вновь приобретает действующий президент Александр Лукашенко.