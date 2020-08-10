В ході протестів у Білорусі затримали 213 людей, - правозахисники

Станом на сьогодні, 10 серпня, під час протестів, що спалахнули в день виборів президента Білорусі, було затримано 213 людей. Найбільше з них було затримано у Мінську - 110 осіб.

Про це повідомили у правозахисній організації "Весна".

Як повідомляється, у столиці понад 40 осіб були затримані на виборчих дільницях або поблизу них. Ще 70 затримали під час протестних акцій. Понад 15 спостерігачів, а також учасники протесту і журналісти були затримані в Гомелі, Барановичах, Гродно, Вітебську, Могильові, Молодечно, Щучині, Бобруйську, Мяделі, Полоцьку та інших містах.

Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи у зв'язку з масовими протестами в країні, які спалахнули після виборів.

Також раніше повідомлялось, що масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.