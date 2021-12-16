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В ходе очередной попытки прорыва границы Польши пострадали двое военных

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Варшава, Четверг 16 декабря 2021 11:21
В ходе очередной попытки прорыва границы Польши пострадали двое военных Фото: в Польше была очередная попытка прорыва границы (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Двое польских военнослужащих получили ранения после отражения атаки нелегальных мигрантов. Была очередная попытка прорыва границы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пограничников.

"Вчера попытался незаконно пересечь границу 71 человек. Были ранены двое солдат", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что во время атаки мигрантов на границу Польши в ноябре присутствовал высокопоставленный белорусский генерал. Тогда иностранцы штурмовали границу на переходе Кузница-Брузги.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши.

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