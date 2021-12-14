Атака на границу Польши: мигранты повредили полицейские авто

13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польской полиции в Twitter .

Инцидент произошел около 20:00 в понедельник в районе Вульки Тереховской. Границу охраняли десятки полицейских из разных городов Польши. Они пытались сдержать мигрантов, которые атаковали их камнями.

"В польских полицейских были брошены камни, к счастью, никто из офицеров не пострадал. В результате этого нападения у нас есть пять автомобилей, поврежденных каменными ударами", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Funkcjonariusze @PolskaPolicja nie odnieśli obrażeń, uszkodzonych zostało kilka samochodów. pic.twitter.com/TolySFbZpd — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 14, 2021

Также, по данным пограничной службы Польши в Twitter, за сутки 80 мигрантов пытались перейти границу ЕС из Беларуси.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 20 человек насильственно форсировала границу", - говорится в сообщении.