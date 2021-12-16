ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ході чергової спроби прориву кордону Польщі постраждали двоє військових

Новость на русском →
Варшава, Четвер 16 грудня 2021 11:21
В ході чергової спроби прориву кордону Польщі постраждали двоє військових Фото: у Польщі була чергова спроба прориву кордону (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Двоє польських військовослужбовців отримали поранення після відбиття атаки нелегальних мігрантів. Була чергова спроба прориву кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прикордонників.

"Вчора спробувала незаконно перетнути кордон 71 людина. Були поранені двоє солдатів", - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін розповів, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі в листопаді був присутній високопоставлений білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузня-Брузгі.

Нагадаємо, 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається