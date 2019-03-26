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Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили

Новости » Общество    26.03.2019 - 16:00
Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили
Фото: задержанные активисты (facebook.com/crimeansolidarity)

На них составили протоколы об административном нарушении

Задержанных российскими пограничниками на админгранице с оккупированным Крымом Руслана Сулейманова и Ремзи Бекирова отпустили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

Бекиров рассказал, что был задержан около девяти утра при выезде из оккупированного Крыма, после проверки документов их с Русланом Сулеймановым по одному проводили в помещение типа вагона с двухэтажной кроватью.

После длительного ожидания, Бекиров был допрошен сотрудниками ФСБ о религиозных организациях, которые ему известны, и о том, кто, по его мнению, имеет влияние среди крымских татар.

Позже обоих активистов отпустили, на них были составлены протоколы об административном нарушении в виде порчи штрихленты паспортов.

 

LIVE. Крым. КПП «Каланчак» Активист Руслан Сулейманов о своём задержании на российской границе. 26.03.2019 #crimean_solidarity

Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 26 березня 2019 р.

Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Каланчак" двух активистов Крымской солидарности Ремзи Бекирова Руслана Сулейманова. Жена Бекирова все время ждала их в машине, которую ей запретили покидать.

Нагадамємо, что российские силовики в оккупированном Крыму в начале марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща).

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