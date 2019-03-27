В ході обшуків у Криму затримали 10 людей

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)

Російські силовики проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар

В ході обшуків у Криму у будинках кримських татар російські силовики затримали щонайменше 10 людей. Про це повідомляє у Facebook громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

"Закінчилися обшуки в будинках Сейтхалілова Рустема, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Якима Бекірова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтаптієва і Яшара Муєдінова. Їх відвезли до відділу УФСБ м. Симферополь", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про двох затриманих активістів в ході обшуків у Криму.

Раніше на адмінкордоні з окупованим Кримом у пункті пропуску "Каланчак" затримали двох активістів "Кримської солідарності" Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова. Пізніше їх відпустили, але оштрафували за псування штрихстрічки паспортів.