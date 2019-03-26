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Российские пограничники задержали двоих активистов на админгранице с Крымом

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 12:05
Российские пограничники задержали двоих активистов на админгранице с Крымом
Фото: задержанные активисты (facebook.com/crimeansolidarity)

Свыше три часа их держат на пункте пропуска "Каланчак"

Российские пограничники задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов Крымской солидарности Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Сообщается, что активистов удерживают уже более трех часов. Причиной задержания стало подозрение относительно легальности документов.

"Более трех часов российские пограничники удерживают на админгранице (пункт пропуска Каланчак) активистов Крымской солидарности Ремзи Бекирова Руслана Сулейманова. Формальным поводом для дополнительной проверки и опроса послужили сомнения в подлинности документов активистов. По данным оперативного дежурного пограничной службы, в настоящее время "составляют соответствующие процессуальные документы"", - сообщил Наумлюк.

Российские пограничники задержали двоих активистов на админгранице с Крымом

Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации (РФ) подтвердила, что задержала в аннексированом Россией Крыму троих жителей Красногвардейского района по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что российские силовики в оккупированном Крыму задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща). Архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенным'узницы Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Сотрудники российской полиции составили на Климента рапорт за мелкое хулиганство, а именно за нецензурные высказывания в общественном месте.

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