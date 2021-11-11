Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады

Дмитрий Разумков после ухода с должности главы Верховной рады пустился в самостоятельное политическое плавание. Спустя месяц после отставки экс-спикер объявил о создании межфракционного объединения депутатов "Разумная политика", которое станет костяком его будущей партии.

В команде Владимира Зеленского опасаются, что амбиции Разумкова могут угрожать целостности "Слуги народа". Чтобы ликвидировать эту угрозу, его могут лишить депутатского мандата и тем самым оставить без публичной площадки в парламенте.

Для опасений есть основания. Во-первых, ведущие социологические компании показывают Разумкову от 5 до почти 9 процентов рейтинга. Во-вторых, в созданное им МФО уже вошли 24 депутата, 21 из них – члены фракции монобольшинства. Бывший спикер допускает, что это не предел.

Не меньше команду власти волнует и то, что в политический союз с Разумковым могут войти сразу несколько оппозиционно настроенных игроков. Заявление Арсена Авакова о планах создать большой политический альянс при участии экс-спикера стало дополнительным раздражителем для правящей партии.

Планы Разумкова

Отношения между Банковой и Разумковым испортились задолго до решения лишить его кресла спикера. Весь последний год главу Рады подозревали, что он занимается построением собственной политической карьеры. Тогда как власть видит на этой должности исключительно командного человека.

Периодическое нежелание Разумкова выполнять задачи, поступавшие от Банковой, только подогревали разногласия между ними. Последней точкой, углубившей трещину в отношениях спикера и президентской команды, стал закон об олигархах. Разумков решил отправить его на оценку Венецианской комиссии, в ОП расценили это как попытку "сбить" принятие принципиально важного для президента документа. Именно тогда на Банковой укрепились в мысли, что пора готовить отставку спикера.

Около двух десятков нардепов из "Слуги народа" не поддержали это решение либо же не дошли до сессионного зала, когда рассматривался вопрос отзыва главы парламента. В президентской команде осознавали, что после отставки Разумков вряд ли будет отсиживаться в тени и наверняка постарается собрать команду единомышленников под куполом Рады.

СН решила уволить Разумкова после разногласий по закону об олигархах (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Руководство "Слуги народа" предупредило депутатов, прошедших по списку партии: если они захотят выйти из фракции монобольшинства и вступить в парламентскую группу к Разумкову – их лишат мандатов. Такая опция прописана в 81 статье Конституции. Но бывший спикер пошел другим путем. Для начала он создал межфракционное объединение "Разумная политика", обыграв в его названии свою фамилию.

"Вхождение в МФО не предполагает такого юридического механизма (лишения мандата, – ред.). В парламенте зарегистрировано 98 межфракционных объединений, и по такой логике всех депутатов нужно лишить мандатов и самораспустить Раду. Думаю, что это больше информационное давление, нежели юридическое", – предположил один из соратников Разумкова Василий Мокан, который также вошел в "Разумную политику".

По словам нардепа, никаких ультиматумов от руководства "Слуги народа" ему лично не поступало. Но некоторых его коллег якобы пытались отговорить от вступления в МФО, уточнил Мокан. Кроме двух десятков депутатов из фракции монобольшинства, к нему присоединились двое представителей "Батькивщины" и недавно исключенная из президентской фракции мажоритарщица Людмила Буймистер. Все они не голосовали за отставку Разумкова.

"Туда вошли депутаты, близкие к самому Разумкову, к Арсену Авакову. И просто люди, обиженные на фракцию или партию. Например, люди, близкие к Андрею Богдану. Или (Михаил, – ред.) Крячко и (Роман, – ред.) Соха – они недовольны тем, что их отодвинули от руководства парторганизацией в Запорожье. (Дмитрию, – ред.) Гурину, вероятно, не понравилось то, что ему не дали принять его вариант закона о столице", – объяснил один из влиятельных источников в монобольшинстве.

В "Слуге народа" есть и другие депутаты, которых считают лояльными к спикеру. Но вступить в объединение они, по крайней мере пока, не решились. Как полагают в правящей партии – из-за страха лишиться руководящих должностей в комитетах и во фракции.

"Думаю, что на начальном этапе это будет такая форма координации и коммуникации между народными депутатами, которые вошли в это межфракционное объединение. Будет ли формироваться в будущем парламентская группа или нет – этот вопрос пока открыт, потому что для этого нужно выйти из другой фракции или группы", – говорит Мокан.

Еще один информированный собеседник в объединении не исключил, что в будущем его состав может расшириться и перерасти в парламентскую группу. Но сделать это проблематично, учитывая, что у списочников сразу же заберут мандаты, если они пожелают выйти из фракции "Слуги народа". А минимально необходимых 17 мажоритарщиков для создания отдельной группы в команде экс-спикера пока нет.

Другой источник в монобольшинстве полагает, что сторонники Разумкова будут выжидать, пока фракция сама не решит исключить их из своих рядов. Такой способ оградит их от потери мандатов.

"Если они будут вести себя, к примеру, как Артем Дмитрук (мажоритарщик из СН, критикующий фракцию и партию, – ред.) то, возможно, мы будем вынуждены исключать и списочников. Конечно, всех мы не выгоним, чтобы не подбить монобольшинство. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности. Ведь некоторые списочники, вошедшие в МФО, голосуют с фракцией и поддерживают партийные инициативы", – объяснил собеседник в команде Зеленского.

Экстренный сценарий на тот случай, если придется спасать количественный состав монобольшинства – объединение с группами "За майбутне" и "Довира". Либо же можно включить их депутатов во фракцию "Слуга народа". Но такое развитие событий правящая команда считает самым крайним и нежелательным.

С мандатом Разумкова ситуация более запутанная. Публично в "Слуге народа" допустили возможность лишить его депутатства. Официальная причина – первый номер их списка вышел из фракции монобольшинства, когда был избран спикером Рады. Сам Разумков убежден, что законных оснований забирать у него мандат нет. По его словам, заявление о выходе из фракции "Слуга народа" он не писал.

"На мой взгляд, господин Разумков является внефракционным депутатом уже больше двух лет. Если определенный депутат зашел с определенной командой по политическому списку партии, а потом отсоединяется от команды формально и по сути, то вопрос о его дальнейшем пребывании в составе парламента может подниматься. Но как мы видим сейчас – этот вопрос пока не поднимается", – сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Даже если партия попытается лишить Разумкова мандата, то окажет ему услугу, прибавив ему несколько процентов рейтинга, заявил изданию один из собеседников в МФО. "Так или иначе он окажется в выигрыше", – уверен источник.

В президентской команде анализируют эти последствия, а потому сомневаются – стоит ли игра свеч. Финального решения – нужно ли экс-спикера лишать мандата – нет, рассказал один из собеседников в монобольшинстве.

В СН не определились, стоит ли забирать у Разумкова депутатский мандат (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Если мы заберем у него мандат, мы можем только прибавить к его рейтингу. Плюс юридически там все выглядит не совсем гладко. Есть вероятность того, что в будущем мы можем проиграть все суды, если он будет обжаловать это решение, а он будет. Тем более, что нам самим сложно разобраться, кто писал заявление о вступлении или выходе из фракции, что уж говорить о доводах в судах", – отметил источник в провластной команде.

В "Слуге народа" уверены, что, создав это МФО, экс-спикер преследует сразу три цели. Первая – "насолить" партии власти и указать им на раздор в их же рядах. Вторая цель – технологическая. Ведь одно дело, когда Разумкова будут титровать в эфирах с приставкой "бывший" глава ВР. И другое – глава межфракционного объединения. Третья задача – основать фундамент для своей будущей политической силы.

Политика Разумкова

Дмитрий Разумков не скрывает планов создать отдельную политсилу, равно как и желание участвовать в следующих парламентских выборах. Интересно, что в реестре партий уже есть "Разумная политика". Это название она получила в сентябре прошлого года. Сейчас ее руководителем значится некий предприниматель Василий Бублик, о котором мало информации в открытых источниках. Разумков заверил, что не анализировал реестр партий, когда придумывал название для объединения.

По словам Василия Мокана, сейчас процесс создания партии – на этапе подбора команды и кадров. О конкретных юридических шагах по регистрации или переоформлению политической структуры пока речь не идет, уточнил нардеп.

"Созданное объединение, действительно, может рассматриваться как некий костяк. Хотя я не уверен, что все люди, которые вошли или войдут в МФО, обязательно будут в политсиле", – отметил один из членов объединения на условиях анонимности.

В президентской команде уверены, что передовой состав будущей партии Разумкова находится за пределами парламента. С тех пор как экс-спикер разорвал отношения с Банковой звучали разные версии по поводу его потенциальных союзников.

Недавно в интервью телеканалу "Украина 24" Арсен Аваков, который разошелся с правящей командой не на самой дружеской ноте, обрисовал контуры нового политического альянса. Он может объединить всех "центристов" – Дмитрия Разумкова, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Игоря Смешко и прочих.

Заявление бывшего министра в окружении Зеленского не считают пустыми словами. Собеседники издания в монобольшинстве полагают, что Разумков готовит новую политсилу вместе с Аваковым и Яценюком. Остальные перечисленные экс-министром политики, как считают в президентской партии – это потенциальные участники коалиции в будущем парламенте.

"Каждая из их партий занимает свою нишу. Если каждый из них наберет по 5% и плюс 15% у Тимошенко, то это уже заявка на коалицию. Это дает им инструменты давления на нас – чтобы мы либо присоединились к ним, либо уходили в оппозицию. А когда на втором сроке президент в оппозиции к Раде – это плохой сценарий", – пояснил один из членов "Слуги народа".

Источник издания в объединении Разумкова отметил, что у экс-спикера действительно хорошая коммуникация с Аваковым. Но в будущем у них, скорее всего, будут отдельные политические пути и проекты, уточнил собеседник.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сказала РБК-Украина, что никаких переговоров о создании такой партии не ведется. Аваков решил ответить на вопрос издания в формате видеообращения, которое он опубликовал в своем телеграмм-канале. Он опроверг планы по созданию общей политсилы с Разумковым. По его словам, такие слухи исходят от Офиса президента.

В то же время в ОП, комментируя возможность такого политического союза, отметили, что "это вопрос временного трудоустройства людей, которые хотят реванша".

"Реальные союзы между разными политическими игроками, которые сами не могут претендовать на что-то существенное, а объединившись могут хотя бы побороться, просматриваются скорее в медийных проявлениях и в высказываниях этих лиц, чем в каких-то формальных объединениях", – отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Разумков не предлагает новых оригинальных политических идей. "Его базовая идея – сохранить олигархическую политическую конструкцию государства", – добавил он.

Такое упоминание в этом контексте может быть неслучайным. Собеседники в правящей команде считают, что в строительстве новой партии экс-спикера Рады может быть заинтересован Ринат Ахметов. Конфликт Разумкова с президентской командой, создание МФО "Разумная политика" – частые темы обсуждения в эфире одного из телеканалов, принадлежащих бизнесмену.

Дмитрий Разумков собирает команду для новой партии (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сам Ринат Ахметов в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о том, что предоставляет или планирует оказывать поддержку будущей партии Разумкова.

"Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться – ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", – сказал изданию бизнесмен.

Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает и называет неправдой. "Моя политика по отношению к СМИ, которыми владею – невмешательство. У каналов независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать. Считаю свободу слова одним из важнейших принципов свободного и демократического общества. Это – большое завоевание Украины. Медиа Группа Украина следует этому принципу и будет его защищать", – прокомментировал Ахметов.

По мнению Мокана, попытка привязать Разумкова к бизнесмену – это политтехнология. Но никакого реального отношения к его будущим политическим планам Ахметов не имеет, заверил нардеп.

"Просто им выгодно сейчас привязать Разумкова к олигархам, сюда же добавить его позицию по закону об олигархах – что он якобы тормозил принятие документа. К МФО и всем партийным процессам Ахметов не имеет никакого отношения. Тем более, если мы говорим о какой-либо поддержке или финансировании", – сказал один из соратников экс-главы парламента.

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У Разумкова и его политсилы есть перспектива укрепиться в роли основного конкурента за электоральное поле "Слуги народа" и не только. По оценке опрошенных изданием социологов, он может увести еще и часть избирателей "Оппозиционной платформы – За життя" и "Батькивщины", которым тоже импонирует экс-спикер.

Эту угрозу осознают и на Банковой. Как ей противодействовать – готового решения нет. Если экс-спикер не будет исчезать из медиаполя, соберет сильную команду, у него могут быть шансы провести свою политсилу в следующий созыв Рады. Тем более, что как утверждают эксперты, запрос на политика такого типа – нового, но опытного – есть.