Съезд "Слуги народа" решит, лишать ли Разумкова мандата, - Корниенко

Решение о том, лишать ли бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова мандата народного депутата, будет приниматься на съезде партии "Слуга народа". Такое решение зависит от дальнейших голосований Разумкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого вице-спикера Рады и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко для "Суспільного" .

По его словам, в партии будут смотреть, продолжит ли Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа". При этом ранее он не поддержал несколько законопроектов.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется", - добавил Корниенко.