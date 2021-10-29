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Съезд "Слуги народа" решит, лишать ли Разумкова мандата, - Корниенко

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Киев, Пятница 29 октября 2021 17:51
Съезд "Слуги народа" решит, лишать ли Разумкова мандата, - Корниенко Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Решение о том, лишать ли бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова мандата народного депутата, будет приниматься на съезде партии "Слуга народа". Такое решение зависит от дальнейших голосований Разумкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого вице-спикера Рады и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко для "Суспільного".

По его словам, в партии будут смотреть, продолжит ли Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа". При этом ранее он не поддержал несколько законопроектов.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется", - добавил Корниенко.

Напомним, в начале октября Верховная рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера после того, как ее инициировала фракция "Слуга народа".

Разумков после своей отставки не дал четкого ответа, есть ли у него президентские амбиции.

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Слуга народа Дмитрий Разумков
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