Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради

Дмитро Разумков після того, як пішов з посади голови Верховної ради, пустився в самостійне політичне плавання. Через місяць після відставки екс-спікер оголосив про створення міжфракційного об'єднання депутатів "Розумна політика", яке стане кістяком його майбутньої партії.

У команді Володимира Зеленського побоюються, що амбіції Разумкова можуть загрожувати цілісності "Слуги народу". Щоби ліквідувати цю загрозу, його можуть позбавити депутатського мандата і тим самим залишити без публічного майданчика в парламенті.

Для побоювань є підстави. По-перше, провідні соціологічні компанії показують Разумкову від 5 до майже 9 відсотків рейтингу. По-друге, до створеного ним МФО вже увійшли 24 депутати, 21 з них – члени фракції монобільшості. Колишній спікер допускає, що це не межа.

Не менше команду влади хвилює і те, що в політичний союз з Разумковим можуть увійти відразу кілька опозиційно налаштованих гравців. Заява Арсена Авакова про плани створити великий політичний альянс за участю екс-спікера стала додатковим подразником для правлячої партії.

Плани Разумкова

Відносини між Банковою і Разумковим зіпсувалися задовго до рішення позбавити його крісла спікера. Весь останній рік голову парламента підозрювали в тому, що він займається побудовою власної політичної кар'єри. Тоді як влада бачить на цій посаді виключно командну людину.

Періодичне небажання Разумкова виконувати завдання, що надходили від Банкової, тільки підігрівали розбіжності між ними. Останньою точкою, що поглибила тріщину у відносинах спікера та президентської команди, став закон про олігархів. Разумков вирішив відправити його на оцінку Венеціанської комісії, в ОП розцінили це як спробу "збити" ухвалення принципово важливого для президента документа. Саме тоді на Банковій зійшлися на думці, що пора готувати відставку спікера.

Приблизно два десятка нардепів зі "Слуги народу" не підтримали це рішення або ж не дійшли до сесійної зали, коли розглядалося питання відкликання глави парламенту. У президентській команді усвідомлювали, що після відставки Разумков навряд чи буде відсиджуватися в тіні і напевно постарається зібрати команду однодумців під куполом Ради.

СН вирішила звільнити Разумкова після розбіжностей щодо закону про олігархів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівництво "Слуги народу" попередило депутатів, які пройшли за списком партії: якщо вони захочуть вийти з фракції монобільшості і вступити в парламентську групу до Разумкова – їх позбавлять мандатів. Така опція прописана в 81 статті Конституції. Але колишній спікер пішов іншим шляхом. Для початку він створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", обігравши в його назві своє прізвище.

"Входження в МФО не передбачає такого юридичного механізму (позбавлення мандата, – ред.). У парламенті зареєстровано 98 міжфракційних об'єднань, і за такою логікою всіх депутатів потрібно позбавити мандатів і саморозпустити Раду. Думаю, що це більше інформаційний тиск, ніж юридичний", – припустив один із соратників Разумкова Василь Мокан, який також увійшов в "Розумну політику".

За словами нардепа, ніяких ультиматумів від керівництва "Слуги народу" йому особисто не надходило. Але деяких його колег нібито намагалися відмовити від вступу в МФО, уточнив Мокан. Крім двох десятків депутатів із фракції монобільшості, до нього приєдналися двоє представників "Батьківщини" і нещодавно виключена з президентської фракції мажоритарниця Людмила Буймістер. Всі вони не голосували за відставку Разумкова.

"Туди увійшли депутати, близькі до самого Разумкова, до Арсена Авакова. І просто люди, ображені на фракцію або партію. Наприклад, люди, близькі до Андрія Богдана. Або ж (Михайло, – ред.) Крячко і (Роман, – ред.) Соха – вони незадоволені тим, що їх відсунули від керівництва парторганізацією в Запоріжжі. (Дмитру, – ред.) Гуріну, ймовірно, не сподобалося те, що йому не дали ухвалити його варіант закону про столицю", – пояснив одне з впливових джерел в монобільшості.

У "Слузі народу" є й інші депутати, яких вважають лояльними до спікера. Але вступити в об'єднання вони, принаймні поки, не наважилися. Як вважають у правлячій партії – через страх втратити керівні посади в комітетах і у фракції.

"Думаю, що на початковому етапі це буде така форма координації та комунікації між народними депутатами, які увійшли в це міжфракційне об'єднання. Чи буде формуватися в майбутньому парламентська група чи не буде – це питання поки відкрите, тому що для цього потрібно вийти з іншої фракції або групи", – говорить Мокан.

Ще один поінформований співрозмовник в об'єднанні не виключив, що в майбутньому його склад може розширитися і перерости в парламентську групу. Але зробити це проблематично, з огляду на те, що у списочників відразу ж заберуть мандати, якщо вони забажають вийти з фракції "Слуги народу". А мінімально необхідних 17 мажоритарників для створення окремої групи в команді екс-спікера наразі немає.

Інше джерело в монобільшості вважає, що прихильники Разумкова будуть вичікувати, поки фракція сама не вирішить виключити їх зі своїх лав. Такий спосіб убереже їх від втрати мандатів.

"Якщо вони будуть вести себе, наприклад, як Артем Дмитрук (мажоритарник з СН, який критикує фракцію і партію, – ред.) то, можливо, ми будемо змушені виключати і списочників. Звичайно, всіх ми не виженемо, щоби не підбити монобільшість. Кожен випадок буде розглядатися окремо. Адже деякі списочники, що увійшли в МФО, голосують з фракцією і підтримують партійні ініціативи", – пояснив співрозмовник у команді Зеленського.

Екстрений сценарій на той випадок, якщо доведеться рятувати кількісний склад монобільшості – об'єднання з групами "За майбутнє" та "Довіра". Або ж можна включити їхніх депутатів у фракцію "Слуга народу". Але такий розвиток подій правляча команда вважає крайнім і небажаним.

З мандатом Разумкова ситуація більш заплутана. Публічно в "Слузі народу" допустили можливість позбавити його депутатства. Офіційна причина – перший номер їхнього списку вийшов із фракції монобільшості, коли був обраний спікером Ради. Сам Разумков переконаний, що законних підстав забирати у нього мандат немає. За його словами, заяву про вихід із фракції "Слуга народу" він не писав.

"На мій погляд, пан Разумков є позафракційним депутатом вже більше двох років. Якщо певний депутат зайшов з певною командою за політичним списком партії, а потім від'єднується від команди формально і сутнісно, то питання про його подальше перебування у складі парламенту може підніматися. Але як ми бачимо зараз – це питання поки не піднімається", – сказав РБК-Україна радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Навіть якщо партія спробує позбавити Разумкова мандата, то зробить йому послугу, додавши йому кілька відсотків рейтингу, заявив виданню один зі співрозмовників в МФО. "Так чи інакше він опиниться у виграші", – впевнене джерело.

У президентській команді аналізують ці наслідки, а тому сумніваються – чи варта гра свічок. Фінального рішення – чи потрібно екс-спікера позбавляти мандата – немає, розповів один зі співрозмовників у монобільшості.

У СН не визначилися, чи варто забирати у Разумкова депутатський мандат (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Якщо ми заберемо у нього мандат, ми можемо тільки додати до його рейтингу. Плюс юридично там все виглядає не зовсім гладко. Є ймовірність того, що в майбутньому ми можемо програти всі суди, якщо він буде оскаржувати це рішення, а він буде. До того ж нам самим складно розібратися, хто писав заяву про вступ або вихід з фракції, що вже говорити про доводи в судах", – зазначило джерело в провладній команді.

У "Слузі народу" впевнені, що, створивши це МФО, екс-спікер переслідує відразу три цілі. Перша – "насолити" партії влади і вказати їм на розбрат в їх же рядах. Друга мета – технологічна. Адже одна справа, коли Разумкова будуть титрувати в ефірах з приставкою "колишній" голова ВР. І інша – голова міжфракційного об'єднання. Третє завдання – заснувати фундамент для своєї майбутньої політичної сили.

Політика Разумкова

Дмитро Разумков не приховує планів створити окрему політсилу, так само як і бажання брати участь у наступних парламентських виборах. Цікаво, що в реєстрі партій вже є "Розумна політика". Цю назву вона отримала у вересні минулого року. Зараз її керівником значиться підприємець Василь Бублик, про якого мало інформації у відкритих джерелах. Разумков запевнив, що не аналізував реєстр партій, коли придумував назву для об'єднання.

За словами Василя Мокана, зараз процес створення партії – на етапі підбору команди і кадрів. Про конкретні юридичні кроки з реєстрації чи переоформлення політичної структури поки не йдеться, уточнив нардеп.

"Створене об'єднання, дійсно, може розглядатися як певний кістяк. Хоча я не впевнений, що всі люди, які увійшли чи увійдуть в МФО, обов'язково будуть в політсилі", – зазначив один із членів об'єднання на умовах анонімності.

У президентській команді впевнені, що передовий склад майбутньої партії Разумкова знаходиться за межами парламенту. З тих пір як екс-спікер розірвав відносини з Банковою звучали різні версії щодо його потенційних союзників.

Нещодавно в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" Арсен Аваков, який розійшовся з правлячою командою не на дуже дружній ноті, змалював контури нового політичного альянсу. Він може об'єднати всіх "центристів" – Дмитра Разумкова, Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Ігоря Смешка та інших.

Заяву колишнього міністра в оточенні Зеленського не вважають порожніми словами. Співрозмовники видання в монобільшості вважають, що Разумков готує нову політсилу разом із Аваковим і Яценюком. Решта перерахованих екс-міністром політиків, як вважають у президентській партії – це потенційні учасники коаліції в майбутньому парламенті.

"Кожна з їхніх партій займає свою нішу. Якщо кожен з них набере по 5% і плюс 15% у Тимошенко, то це вже заявка на коаліцію. Це дає їм інструменти тиску на нас – щоб ми або приєдналися до них, або йшли в опозицію. А коли на другому терміні президент в опозиції до Ради – це поганий сценарій", - пояснив один із членів "Слуги народу".

Джерело видання в об'єднанні Разумкова зазначило, що у екс-спікера справді хороша комунікація з Аваковим. Але в майбутньому у них, найімовірніше, будуть окремі політичні шляхи і проекти, уточнив співрозмовник.

Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо сказала РБК-Україна, що ніяких переговорів про створення такої партії не ведеться. Аваков вирішив відповісти на запитання видання у форматі відеозвернення, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі. Він спростував плани щодо створення спільної політсили з Разумковим. За його словами, такі чутки виходять з Офісу президента.

Водночас в ОП, коментуючи можливість такого політичного союзу, зазначили, що "це питання тимчасового працевлаштування людей, які хочуть реваншу".

"Реальні союзи між різними політичними гравцями, які самі не можуть претендувати на щось суттєве, а об'єднавшись можуть хоча б поборотися, проглядаються скоріше у медійних проявах та у висловлюваннях цих осіб, ніж у якихось формальних об'єднаннях", – зазначив Подоляк.

На думку радника глави ОП, Разумков не пропонує нових оригінальних політичних ідей. "Його базова ідея – зберегти олігархічну політичну конструкцію держави", - додав він.

Така згадка в цьому контексті може бути невипадковою. Співрозмовники в правлячій команді вважають, що в будівництві нової партії екс-спікера Ради може бути зацікавлений Рінат Ахметов. Конфлікт Разумкова з президентською командою, створення МФО "Розумна політика" – часті теми обговорення в ефірі одного з телеканалів, що належить бізнесмену.

Дмитро Разумков збирає команду для нової партії (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сам Рінат Ахметов у коментарі РБК-Україна спростував інформацію про те, що надає чи планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися – ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків", – сказав виданню бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку екс-спікера він також заперечує і називає неправдою. "Моя політика щодо ЗМІ, якими володію, – невтручання. Канали мають незалежну редакційну політику, і журналісти самі вирішують, кого запрошувати та які теми обговорювати. Вважаю свободу слова одним із найважливіших принципів вільного та демократичного суспільства. Це — велике надбання України. Медіа Група Україна дотримується цього принципу й буде його захищати", – прокоментував Ахметов.

На думку Мокана, спроба прив'язати Разумкова до бізнесмена – це політтехнологія. Але ніякого реального відношення до його майбутніх політичних планів Ахметов не має, запевнив нардеп.

"Просто їм вигідно зараз прив'язати Разумкова до олігархів, сюди ж додати його позицію щодо закону про олігархів – що він нібито гальмував ухвалення документа. До МФО і всіх партійних процесів Ахметов не має ніякого відношення. Тим більше, якщо ми говоримо про якусь підтримку чи фінансування", – сказав один із соратників екс-глави парламенту.

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У Разумкова і його політсили є перспектива зміцнитися в ролі основного конкурента за електоральне поле "Слуги народу" і не тільки. За оцінкою опитаних виданням соціологів, він може відвести ще й частину виборців "Опозиційної платформи - За життя" і "Батьківщини", яким теж імпонує екс-спікер.

Цю загрозу усвідомлюють і на Банковій. Як їй протидіяти – готового рішення немає. Якщо екс-спікер не буде зникати з медіаполя, збере сильну команду, у нього можуть бути шанси провести свою політсилу в наступне скликання Ради. До того ж, як стверджують експерти, запит на політика такого типу – нового, але досвідченого – є.