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Хочуть звинуватити Україну і НАТО. Російські спецслужби планують провокації на білоруській АЕС

Фото: російські спецслужби планують провокації на білоруській АЕС (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС "Островець". Звинуватити у терактах планують громадян України та країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів - штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" - території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей - білоруська атомна електростанція "Островець", - сказано у повідомленні.

Українська розвідка повідомляє, що розробкою та реалізацією "проєкту" займаються спецслужби РФ. При чому білоруський КДБ (Комітет державної безпеки) просто поставлений до відома.

Зазначається, що відповідальними за теракти хочуть призначити громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягатися у білоруську військову форму.

За даними ГУР, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонників вже приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Розробники "проєкту" вважають, що все це має прискорити втягування білоруської армії у війну проти України і створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів.

Додамо, що АЕС "Островець" побудовано режимом Олександра Лукашенка у 2020 році за російським проєктом і за російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

Нагадаємо, Білорусь збирається налагодити виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм.

Раніше повідомлялося, що у Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів армії РФ.

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