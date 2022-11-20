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Хотят обвинить Украину и НАТО. Российские спецслужбы планируют провокации на белорусской АЭС

Фото: российские спецслужбы планируют провокации на белорусской АЭС (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в том числе на АЭС "Островец". Обвинить в терактах планируют граждан Украины и стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов - искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных "инцидентов" - территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей - белорусская атомная электростанция "Островец", - говорится в сообщении.

Украинская разведка сообщает, что разработкой и реализацией "проекта" занимаются спецслужбы РФ. Причем белорусский КГБ (Комитет государственной безопасности) просто поставлен в известность.

Отмечается, что ответственными за теракты хотят назначить граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеваться в белорусскую военную форму.

По данным ГУР, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничников уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Разработчики "проекта" считают, что все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну против Украины и создать необходимое для Кремля общественное мнение среди белорусов.

Добавим, что АЭС "Островец" построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и за российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

Напомним, Белоруссия собирается наладить производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм.

Ранее сообщалось, что в Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат армии РФ.

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