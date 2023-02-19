Хочуть завадити партизанам. Росіяни закривають виїзд з Бердянську, - ЦНС

Так, з 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної "влади" у Бердянську.

Повідомляється, що росіяни не контролюють ситуацію в місті, тому вводять нові обмеження. Загарбники змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста, таким чином намагаючись припинити партизанську діяльність.

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином Москва продовжує перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба", - додають у ЦНС.

Нагадаємо, сьогодні у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь.

Також повідомлялося, що окупанти стягують "зуби дракона" в напрямку Бердянська.

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