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Хочуть завадити партизанам. Росіяни закривають виїзд з Бердянську, - ЦНС

Фото: росіяни закривають виїзд з Бердянську (facebook.com/brdrayonnaadm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники планують закрити виїзд з тимчасово окупованого Бердянську з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, з 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної "влади" у Бердянську.

Повідомляється, що росіяни не контролюють ситуацію в місті, тому вводять нові обмеження. Загарбники змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста, таким чином намагаючись припинити партизанську діяльність.

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином Москва продовжує перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба", - додають у ЦНС.

Нагадаємо, сьогодні у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь.

Також повідомлялося, що окупанти стягують "зуби дракона" в напрямку Бердянська.

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