Росіяни стягують "зуби дракона" в напрямку окупованого Бердянська (відео)

Російські війська перевозять оборонні конструкції "зуби дракона" через Маріуполь. Їх стягують у напрямку окупованого Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Жителі Маріуполя зафіксували, як вантажівки російських загарбників перевозять "зуби дракона" через окуповане місто. За словами Андрющенка, їх перекидають у Запорізьку область у напрямку Бердянська.

Нагадаємо, "зуби дракона" - це залізобетонні конструкції, які російські війська використовують для будівництва лінії оборони. Такі конструкції у формі піраміди використовували ще за часів Другої світової війни, аби перешкодити руху танків чи мотопіхоти.

Раніше "зуби дракона" помітили в окупованому Мелітополі Запорізької області, а також у Маріуполі.

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