Хотят помешать партизанам. Россияне закрывают выезд из Бердянска, - ЦНС

Российские захватчики планируют закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Так, с 1 марта вступают в силу новые правила оккупационной "власти" в Бердянске.

Сообщается, что россияне не контролируют ситуацию в городе, потому вводят новые ограничения. Захватчики заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города, таким образом, пытаясь прекратить партизанскую деятельность.

"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом Москва продолжает превращать ВОТ в тюрьму под открытым небом", - добавляют в ЦНС.

Напомним, сегодня в Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где россияне обустроили госпиталь.

Также сообщалось, что оккупанты стягивают "зубы дракона" в направлении Бердянска.

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