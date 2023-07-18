Хочуть "захищати" на камери. Росіяни відкривають ще один окупаційний орган в Запорізькій області

Росіяни збираються відкрити "інститут уповноваженого з прав людини" в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Смішно до сліз: окупанти, які щодня порушують права наших громадян на ТОТ, викрадаючи їх, катуючи, змушуючи брати свій недолугий паспорт, вирішили на камери когось захистити", - написав він.

При цьому, як зазначає Федоров, розгадку цьому "ребусу" дали самі окупанти. Загарбники заявили, що "допомога потрібна не тільки людям, а й органам влади". Адже, за їхніми словами, немає "інструментів правозахисту".

Мер Мелітополя додав, що такий "омбудсмен" буде лише "захищати" окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях та сприяти роботі репресивної машини.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни на захоплених територіях України вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм, застосовувати насилля чи відбирати майно.

Зокрема, в Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

Окрім того, росіяни посилюють репресії в окупованому Генічеську Херсонської області.

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