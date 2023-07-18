Хотят "защищать" на камеры. Россияне открывают еще один оккупационный орган в Запорожской области

Россияне собираются открыть "институт уполномоченного по правам человека" во временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Смешно до слез: оккупанты, которые ежедневно нарушают права наших граждан на ВОТ, похищая их, применяя пытки, заставляя брать свой непутевой паспорт, решили на камеры кого-то защитить", - написал он.

При этом, как отмечает Федоров, разгадку этому "ребусу" дали сами оккупанты. Захватчики заявили, что "помощь нужна не только людям, но и органам власти". Ведь, по их словам, нет "инструментов правозащиты".

Мэр Мелитополя добавил, что такой "омбудсмен" будет только "защищать" оккупационные власти на временно захваченных территориях и способствовать работе репрессивной машины.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне на захваченных территориях Украины выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать им, применять насилие или отбирать имущество.

В частности, в Запорожской области россияне заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

Кроме того, россияне усиливают репрессии в оккупированном Геническом Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.