В окупованому Генічеську росіяни погрожують українцям та посилюють репресії

Російські військові в окупованому місті Генічеськ, Херсонської області, посилюють репресії проти громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, потрапити "на підвал" стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки", - пише Генштаб.

Окрім цього окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення українськими воїнами правобережної частини Херсонської області в листопаді 2022 року, російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території регіону.

Наприклад, 10 липня, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Також після обстрілу житлового кварталу, 9 липня, було відомо про постраждалу жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.