Хотят свергнуть правительства трех стран: Сийярто выступил с обвинениями в адрес ЕС

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на фоне протестов в сербской столице выступил с обвинениями в адрес Европейского Союза. Сийярто заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительства трех стран - Венгрии, Сербии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сийярто в Facebook .

В частности, Сийярто заявил, что Брюссель, мол, перестал "быть фактором мировой политики". Доказательствами венгерский министр назвал то, что представителей ЕС не пригласили на переговоры на Аляску.

Клеврет венгерского премьера Виктора Орбана также написал, что в результате усилилось давление на правительства, которые "поддерживают мир, национальные интересы и не подчиняются Брюсселю". Такими, по его мнению, являются правительства Венгрии и Словакии (пророссийские режимы, - ред.), а также правительство Сербии.

"Сегодня яснее дня, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства", - заявил он.

Сийярто добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса", а митинги в Сербии ночью с 13 на 14 августа - мол, прямое следствие действий Брюсселя.

"Сегодня я разговаривал по телефону с моими сербскими коллегой Юраем Бланаром и Марко Журичем, с которыми мы договорились, что в условиях жестких попыток внешнего вмешательства мы должны еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир. Мы подтвердили, что в этом можем рассчитывать на солидарность друг друга", - завершил свое сообщение венгерский министр.