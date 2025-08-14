ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хотят свергнуть правительства трех стран: Сийярто выступил с обвинениями в адрес ЕС

Венгрия, Четверг 14 августа 2025 21:49
UA EN RU
Хотят свергнуть правительства трех стран: Сийярто выступил с обвинениями в адрес ЕС Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на фоне протестов в сербской столице выступил с обвинениями в адрес Европейского Союза. Сийярто заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительства трех стран - Венгрии, Сербии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сийярто в Facebook.

В частности, Сийярто заявил, что Брюссель, мол, перестал "быть фактором мировой политики". Доказательствами венгерский министр назвал то, что представителей ЕС не пригласили на переговоры на Аляску.

Клеврет венгерского премьера Виктора Орбана также написал, что в результате усилилось давление на правительства, которые "поддерживают мир, национальные интересы и не подчиняются Брюсселю". Такими, по его мнению, являются правительства Венгрии и Словакии (пророссийские режимы, - ред.), а также правительство Сербии.

"Сегодня яснее дня, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства", - заявил он.

Сийярто добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса", а митинги в Сербии ночью с 13 на 14 августа - мол, прямое следствие действий Брюсселя.

"Сегодня я разговаривал по телефону с моими сербскими коллегой Юраем Бланаром и Марко Журичем, с которыми мы договорились, что в условиях жестких попыток внешнего вмешательства мы должны еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир. Мы подтвердили, что в этом можем рассчитывать на солидарность друг друга", - завершил свое сообщение венгерский министр.

Протесты в Сербии

Напомним, что в Сербии всю ночь с 13 на 14 августа продолжались масштабные антиправительственные акции протеста. В столице Белграде и ряде других городов полицейский спецназ жестко разогнал митингующих.

Студенческие протесты в Сербии начались в ноябре после того, как в северном городе Нови-Сад обвалился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало бурные обвинения в коррупции в государственных инфраструктурных проектах.

Несмотря на то, что правительство неоднократно называло протестующих "террористами", оно вынуждено было начать расследование трагедии в Нови-Саде. Недавно сербский суд арестовал 13 человек, фигурировавших в деле об обвале навеса. Среди них - два бывших министра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Сербия
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия